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13:31, 20 декабря 2024Путешествия

Раскрыта средняя цена авиабилета экономкласса в России

Средняя цена авиабилета экономкласса в России выросла на 14 процентов
Алина Черненко

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Средняя цена авиабилета экономкласса в России в 2024 году выросла на 14 процентов. Ее актуальную стоимость раскрыли ТАСС в компании «Аэроклуб».

Согласно результатам исследования деловой активности в российских городах, в среднем на перелеты экономклассом туристы тратят 14,5 тысячи рублей.

При этом средняя стоимость путешествий бизнес-классом не изменилась: сейчас она составляет 77 тысяч рублей за перелет в одну сторону. Уточняется, что количество таких поездок на внутренних рейсах в 2024 году увеличилось на 19 процентов.

Ранее стало известно, что с 1 января в России проведут эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов. Он продлится до 1 июля 2025 года.

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