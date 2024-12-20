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11:09, 20 декабря 2024Культура

Раскрыто состояние госпитализированной Седоковой

Представитель Анны Седоковой: певица находится в тяжелом состоянии в больнице
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова находится в тяжелом состоянии в больнице после трагедии, произошедшей с ее бывшим мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом в разговоре с aif.ru рассказала агент артистки.

«Анна в больнице под постоянным наблюдением врачей. Состояние тяжелое. Неделю она точно пробудет в больнице», — сказала собеседница издания.

Ранее стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом на фоне новостей об уходе спортсмена из жизни. Певица выложила видео из частной клиники — на нем она лежит на медицинской кушетке под капельницей и плачет.

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