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14:54, 20 декабря 2024Бывший СССР

Рогов заявил о запуске обратного отсчета для группировки ВСУ в Курахово

Рогов: для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) начался обратный отсчет, так как они не смогут протянуть долго. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Для остатков группировки ВСУ в городе начался обратный отсчет. У украинских боевиков, находящихся в городе, есть четкое понимание, что долго они не протянут», — сказал он.

Рогов также подчеркнул, что группировка украинских войск отступает к западным окраинам города, закрепляясь в районе кладбища и теплоэлектростанции. По его словам, после занятия российскими военными всей жилой застройки Курахово, бои перекинулись в промзону.

Ранее оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) ВСУ «Хортица» заявила о выводе украинских военных из «мешка» в районе Курахово. По данным группировки, в настоящий момент украинские войска стоят на рубеже в районе Константинопольского.

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