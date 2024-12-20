В ВСУ подтвердили вывод войск из «мешка» в районе Курахово

ОСУВ «Хортица»: ВСУ вывели войска из мешка под Курахово

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский принял решение вывести украинские войска из «мешка» в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое южнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) ВСУ «Хортица» рассказала в своем Telegram-канале.

«Главнокомандующим Вооруженными силами Украины было принято решение о выводе подразделений сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения», — говорится в заявлении группировки.

Отмечается, что украинские войска вышли на рубеж в районе Константинопольского, расположенного на юго-западе от Курахово.

Ранее DeepState сообщал, что подразделения Российской армии продвинулись в Курахово. Помимо этого, Вооруженные силы России полностью взяли под контроль населенный пункт Успеновка и закрыли «мешок» к югу от Курахово.