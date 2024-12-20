Россиянам дали советы по выбору елочных игрушек

Дизайнер Косарева заявила, что качественные елочные игрушки не должны пахнуть

Хорошие елочные игрушки не должны пахнуть и оставлять следы краски на руках, предупредила главный дизайнер Hoff Светлана Косарева. Этот и несколько других советов по выбору качественного новогоднего декора она дала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт заявила, что при покупке елочных украшений надо обращать внимание на то, насколько они безопасны для всех членов семьи. Если в доме есть маленькие дети или домашние животные, не стоит выбирать стеклянные игрушки, так как они могут разбиться.

Качественные материалы и красители не пахнут. От украшений, у которых присутствует посторонний химический запах, лучше отказаться. Кроме того, игрушку можно протереть салфеткой — если на ней останутся следы краски, покупать ее не стоит Светлана Косарева дизайнер

Косарева посоветовала в этом случае покупать игрушки из пластика, но обязательно следить за тем, чтобы он был качественным. Важно, чтобы он не имел неприятного или странного запаха. Также можно выбирать елочные игрушки и декор для дома из дерева, льна, шерсти и других натуральных материалов, добавила эксперт.

Не менее важно, по словам Косаревой, обращать внимание на маркировку новогодних украшений и выбирать их в проверенных магазинах, где при хорошем освещении можно как следует осмотреть игрушку и ее упаковку. У качественного товара будут соответствующая обертка или наклейка с указанием подробной информации о стране и месте производства и наличии сертификатов соответствия.

В заключение Косарева рекомендовала обязательно проверять прочность креплений. «Посмотрите, насколько качественно выполнены места склейки деталей в украшении, в частности там, где располагается "петелька". Ее перед покупкой надо подергать. Если она легко отсоединяется, от покупки лучше воздержаться — дома крепление отвалится в самый неподходящий момент», — предупредила дизайнер.

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