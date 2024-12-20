Россиянам предложили слетать в Эмираты дешевле 10 тысяч рублей

Авиакомпания «Победа» предложила билеты в Эмираты дешевле 10 тысяч рублей

Авиакомпания «Победа» предложила россиянам дешевые билеты в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) перед Новым годом. На акцию лоукостера обратил внимание портал TourDom.ru.

Так, слетать в Дубай с 23 по 31 декабря можно за 9,8 тысячи рублей, при этом доплата за багаж составит 4,8 тысячи. Отмечается, что прибытие в Москву в этом случае ожидается в 22:20. «Есть риск встретить Новый год в аэропорту Внуково», — предупреждает издание.

Если выбрать более ранний прилет в столицу, 31 декабря в 19:10, авиабилеты обойдутся в 13,9 тысячи рублей. За ту же сумму есть вариант перелета с 23 по 30 декабря.

Отмечается, что билеты из Москвы в Абу-Даби можно купить за 12,1 тысячи рублей. В такую сумму, например, уложится поездка с 22 по 29 декабря.

Ранее Эмираты вошли в число самых популярных стран у российских туристов. За 2024 год россияне совершили 1,3 миллиона поездок в Дубай.