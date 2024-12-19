АТОР назвала самые популярные у российских туристов страны

АТОР: Турция станет лидером в выездном туризме по итогам 2024 года

Ожидается, что лидером в выездном туризме по итогам 2024 года станет Турция. Самые популярные у российских туристов страны назвал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с РИА Новости.

«Самое популярное направление года — Турция — в среднем остановится на отметке 7,5 миллиона поездок из России. На втором месте, скорее всего, будет Таиланд с порядка 1,5 миллионами россиян», — рассказал Мурадян.

По его словам, тройку лидеров замкнут ОАЭ. Вице-президент АТОР подчеркнул, что Дубай сможет преодолеть отметку в 1,3 миллиона российских туристов.

Ранее стало известно, что лучшие отели мира, по мнению туристов, находятся в Шэньчжене, Самарканде, Дохе и Ереване.