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22:01, 19 декабря 2024Путешествия

АТОР назвала самые популярные у российских туристов страны

АТОР: Турция станет лидером в выездном туризме по итогам 2024 года
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Ожидается, что лидером в выездном туризме по итогам 2024 года станет Турция. Самые популярные у российских туристов страны назвал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с РИА Новости.

«Самое популярное направление года — Турция — в среднем остановится на отметке 7,5 миллиона поездок из России. На втором месте, скорее всего, будет Таиланд с порядка 1,5 миллионами россиян», — рассказал Мурадян.

По его словам, тройку лидеров замкнут ОАЭ. Вице-президент АТОР подчеркнул, что Дубай сможет преодолеть отметку в 1,3 миллиона российских туристов.

Ранее стало известно, что лучшие отели мира, по мнению туристов, находятся в Шэньчжене, Самарканде, Дохе и Ереване.

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