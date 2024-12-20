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07:26, 20 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Жителя Камчатки приговорили к 14 годам колонии строгого режима за госизмену
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Камчатский краевой суд приговорил местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю.

«Установлено, после начала СВО гражданин России, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество с СБУ и передавал им сведения», — сообщили в ведомстве.

В частности, осужденный передал Службе безопасности Украины информацию о своем родственнике, который является военнослужащим. Далее он согласился сообщать иностранной спецслужбе сведения о Пограничной службе ФСБ России, участниках спецоперации и других российских солдатах.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 19-летнего студента Воронежского лесотехнического университета Ивана Максимова за госизмену в пользу Украины и терроризм.

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