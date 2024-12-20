Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:57, 20 декабря 2024Из жизни

Россиянкам старше 30 лет перечислили лучшие места для знакомств с мужчинами

Одиноким россиянкам старше 30 рассказали, где лучше познакомиться с мужчиной
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom  

Россиянкам старше 30 лет назвали лучшие места для того, чтобы познакомиться с мужчиной. Об этом «Ленте.ру» рассказала психолог сервиса для поиска отношений «Теамо» Елена Мицкевич.

Мицкевич считает, что знакомства в зрелом возрасте более перспективны, чем в юности, потому что человек лучше понимает, чего он хочет и какие отношения ему подходят. По ее словам, главное — точно определить собственный запрос, а затем в соответствии с потребностями выбирать место для потенциального знакомства.

Так, например, она советует отправиться в какое-нибудь концептуальное пространство, где проходят выставки. По мнению Мицкевич, для тех, кто хочет найти интересного собеседника, это оптимальный вариант. Одиноким женщинам, которые интересуются спортом и здоровьем, считает психолог, будет легче познакомиться в фитнес-центре, спортивных секциях или на спорт-площадке. Она посоветовала не стесняться первой начинать разговор и просить помощи у понравившихся мужчин. Наконец, тем женщинам, у которых есть специфические интересы, Мицкевич рекомендует искать тематические сообщества — книжные и киноклубы, беговые комьюнити, танцевальные лагеря. Познакомиться с партнером, по ее словам, можно и в баре или клубе — но стоит выбирать такие заведения, где отдыхают люди схожего возраста и бэкграунда.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Главная проблема людей 30+ — нехватка времени. Они заняты карьерой, семейными обязанностями, хобби или другими делами, что ограничивает возможности для встреч в реальной жизни. Сервисы знакомств упрощают процесс, позволяя искать партнера в удобное время и из любой точки мира. На сайты люди приходят именно за знакомствами. Не будет такого, как в бассейне или в кафе, где человек может посчитать ваше "привет, одна здесь отдыхаешь?" чем-то неуместным

Елена Мицкевичпсихолог сервиса для поиска отношений «Теамо»

Мицкевич подчеркнула, что нужно с осторожностью подходить к служебным романам. По ее словам, дело не только в возможном конфликте интересов или осуждении начальства, но и в том, что такие романы часто вспыхивают по ложным причинам. Например, женщина привязывается к коллеге из-за количества проведенного вместе времени, а ценности и цели у них не совпадают. Главным в выборе партнера, утверждает Мицкевич, должно быть не чувство комфорта, а эмоциональная близость.

Ранее сообщалось, что большинство россиян считают, что станут счастливее, как только встретят свою любовь. 90 процентов мужчин и 83 процента женщин считают, что отношения и флирт — это лучшее лекарство от одиночества.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия раскрыла подробности массированного удара по объектам в Киеве. Что стало целью?

      Хирург раскрыл многомиллионную стоимость пластики Марии Погребняк

      Новый носитель «Цирконов» прошел испытания

      Школьница пыталась поджечь здание администрации в российском регионе и попалась

      Президент Германии захотел распустить бундестаг

      В Грузии заявили о намерении внести изменения в закон об иноагентах

      В Кремле оценили риски санкций G7 против российской нефтянки

      В России высказались о возможной альтернативе ядерного оружия

      Инициативу обязать магазины организовывать «полки добра» оценили

      Центробанк остановил цикл повышения ключевой ставки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше