Россиянкам старше 30 лет перечислили лучшие места для знакомств с мужчинами

Одиноким россиянкам старше 30 рассказали, где лучше познакомиться с мужчиной

Россиянкам старше 30 лет назвали лучшие места для того, чтобы познакомиться с мужчиной. Об этом «Ленте.ру» рассказала психолог сервиса для поиска отношений «Теамо» Елена Мицкевич.

Мицкевич считает, что знакомства в зрелом возрасте более перспективны, чем в юности, потому что человек лучше понимает, чего он хочет и какие отношения ему подходят. По ее словам, главное — точно определить собственный запрос, а затем в соответствии с потребностями выбирать место для потенциального знакомства.

Так, например, она советует отправиться в какое-нибудь концептуальное пространство, где проходят выставки. По мнению Мицкевич, для тех, кто хочет найти интересного собеседника, это оптимальный вариант. Одиноким женщинам, которые интересуются спортом и здоровьем, считает психолог, будет легче познакомиться в фитнес-центре, спортивных секциях или на спорт-площадке. Она посоветовала не стесняться первой начинать разговор и просить помощи у понравившихся мужчин. Наконец, тем женщинам, у которых есть специфические интересы, Мицкевич рекомендует искать тематические сообщества — книжные и киноклубы, беговые комьюнити, танцевальные лагеря. Познакомиться с партнером, по ее словам, можно и в баре или клубе — но стоит выбирать такие заведения, где отдыхают люди схожего возраста и бэкграунда.

Главная проблема людей 30+ — нехватка времени. Они заняты карьерой, семейными обязанностями, хобби или другими делами, что ограничивает возможности для встреч в реальной жизни. Сервисы знакомств упрощают процесс, позволяя искать партнера в удобное время и из любой точки мира. На сайты люди приходят именно за знакомствами. Не будет такого, как в бассейне или в кафе, где человек может посчитать ваше "привет, одна здесь отдыхаешь?" чем-то неуместным Елена Мицкевич психолог сервиса для поиска отношений «Теамо»

Мицкевич подчеркнула, что нужно с осторожностью подходить к служебным романам. По ее словам, дело не только в возможном конфликте интересов или осуждении начальства, но и в том, что такие романы часто вспыхивают по ложным причинам. Например, женщина привязывается к коллеге из-за количества проведенного вместе времени, а ценности и цели у них не совпадают. Главным в выборе партнера, утверждает Мицкевич, должно быть не чувство комфорта, а эмоциональная близость.

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