Россияне и россиянки назвали главные способы борьбы с одиночеством

Россияне назвали работу и флирт главными способами борьбы с одиночеством

Большинство россиян считают, что станут счастливее, как только встретят свою любовь. Об этом стало известно из опроса дейтинг-сервиса «Мамба», результаты которого имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

90 процентов мужчин и 83 процента женщин считают, что отношения и флирт — это лучшее лекарство от одиночества. При этом мужчины, согласно опросу, чаще ощущают себя одинокими по сравнению с женщинами (39 процентов против 30). Подавляющее число россиян обоих полов назвали это чувство тягостным.

27 процентов россиянок готовы делиться переживаниями об одиночестве с посторонними. А вот половина мужчин легко готова признаться в этом. Более того, 94 процента опрошенных мужского пола приветствуют подобные откровения со стороны женщин

Мужчины и женщины справляются с одиночеством по-разному. 43 процента опрошенных мужчин назвали главным оружием в борьбе с тоской такого рода работу. 37 процентам помогает общение с друзьями. У женщин последовательность лучших способов борьбы с одиночеством немного другая — на первом месте общение с друзьями (43 процента), на втором месте — работа (41 процент), а на третьем — просмотр фильмов и сериалов (31 процент).

Еще один распространенный способ облегчить чувство одиночества — онлайн-знакомства. Треть мужчин (28 процентов) и женщин (30 процентов) используют приложения для свиданий с этой целью. Россияне также прибегают к помощи психологов, причем женщины делают это в четыре раза чаще мужчин, которым сложно обратиться за помощью из-за предубеждений. Зато мужчины в 17 раз чаще женщин ищут утешение в виртуальной реальности.

Одна из самых популярных причин одиночества россиян — низкая самооценка: 27 процентам мужчин и 18 процентам женщин не хватает уверенности в себе. Им кажется, что они недостаточно хороши для отношений, некрасивы, имеют лишний вес, мало зарабатывают.

Четверти женщин найти пару мешают высокие стандарты, им не нравится большинство возможных партнеров. Среди мужчин всего пять процентов опрошенных назвали эту причину в качестве препятствия для поиска возлюбленной. Некоторым мешает прошлый опыт — 8 процентов мужчин и 12 процентов женщин сказали, что не могут забыть бывших, боятся снова обжечься и испытать боль.

12 процентам россиян обоих полов не хватает времени на личную жизнь — они с головой уходят в работу и решение бытовых проблем, поэтому на поиск партнера не остается ни сил, ни желания. Также четверть мужчин признали, что не умеют знакомиться с женщинами. Среди женщин всего 6 процентов испытывают трудности в общении с новыми людьми.

Ранее россияне и россиянки назвали идеальное место для первого свидания и не сошлись во мнениях. Большинство россиянок (75 процентов) считают лучшим выбором для встречи кафе или ресторан, в то время как 60 процентов россиян назвали идеальным вариантом прогулку по парку.