Российский губернатор сообщил о ложных запусках целей ВСУ в течение дня

Губернатор Севастополя Развожаев: ВСУ в течение дня запускают ложные цели

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил частое включение сигнала тревоги в российском городе ложными запусками целей Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Короткий временной промежуток между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ сегодня в течение дня запускают ложные цели», — обозначил Развожаев.

Глава города призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 20 декабря, российские силы противовоздушной обороны сбили 16 дронов над Краснодарским краем, 14 — над Черным морем, 5 — над Брянской областью, 1 — над Белгородской областью.