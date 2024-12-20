Российский пенсионер открыл огонь по соседям из охотничьего ружья из-за спора о заборе

В Москве задержан пенсионер, пытавшийся расстрелять соседей из-за спора о заборе

В Новой Москве задержан 70-летний пенсионер, который пытался расстрелять соседей из охотничьего ружья из-за спора о заборе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, ЧП произошло 19 декабря в поселке Ульяновского лесопарка. Там мужчине показалось, что соседи ломают его забор. Он взял гладкоствольное ружье 20-го калибра и открыл огонь по людями. В результате никто не пострадал. Выстрелы задели только забор. Прибывшие на место оперативники провели обыск у фигуранта. У него обнаружили и изъяли три ружья и патроны. Отмечается, что оружием и патронами он владел законно.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Якутии приговорил к пожизненному лишению свободы 60-летнего жителя Мирного, который расправился с соседом и свидетелями при помощи ружья.

