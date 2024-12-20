Российскую модель Савицкую сбил 20-летний пожарный на Audi

В Париже погибла 34-летняя российская модель и телеведущая Светлана Савицкая. Манекенщицу насмерть сбила машина в одном из районов Парижа. О подробностях трагедии и предполагаемом убийце рассказала мать знаменитости Наталья.

Как произошло ДТП?

Приятельница погибшей рассказала, что два автомобиля выехали навстречу друг другу и во избежание лобового столкновения один из водителей резко свернул на тротуар. «Один [водитель] свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света», — пояснила анонимная собеседница издания.

Светлана Савицкая Фото: @ssaavvvaa

Позже стало известно, что виновником ДТП оказался 20-летний пожарный, который находился за рулем Audi. Мать Савицкой Наталья уточнила, что автомобиль оказался на встречной полосе, а затем его занесло на повороте. По словам женщины, виновник аварии сразу начал оказывать помощь Савицкой и выглядел нормальным.

По информации издания, вскоре мужчину, чье имя так и не раскрыли, задержала полиция.

Чем знаменита Светлана Савицкая?

Савицкая сотрудничала со многими брендами и мировыми изданиями, в том числе L'officiel, Harper's Bazaar, Glamour, Cosmopolitan. На ее счету — десятки съемок и обложек. К тому же она часто была гостьей показов известных модных домов, таких как Chanel, Balenciaga и Schiaparelli. Савицкая посещала и различные вечеринки и премии, например, гала-вечер AmfAR в Каннах и Недели моды.

Светлана Савицкая в Каннах Фото: Dave Bedrosian / IMAGO / Globallookpress.com

Параллельно с моделингом Савицкая развивала музыкальную карьеру, а также выступала в качестве певицы. Телезвезда была ведущей на RU TV, «Пятнице!», Europa+TV, Zhara TV, «МузТВ» и других каналах. В сентябре исполнительница под псевдонимом SAVA выпустила свою последнюю песню «Супермен».

Прощание с Савицкой состоится на московском Троекуровском кладбище 23 декабря в 11:00, сообщили близкие модели в ее личном аккаунте в одной из соцсетей. Подписчики выразили соболезнования в многочисленных комментариях под последним постом модели.