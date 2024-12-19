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00:05, 20 декабря 2024Ценности

Стал известен предполагаемый убийца модели Савицкой

Мать Савицкой заявила, что модель сбил в Париже 20-летний пожарный на Audi
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Виновником ДТП в Париже, в котором погибла российская модель и телеведущая Светлана Савицкая, был 20-летний пожарный за рулем Audi. Об этом рассказала мать девушки Наталья в беседе с «Газетой.Ru».

Она уточнила, что автомобиль оказался на встречной полосе, а после его занесло на повороте. Женщина подчеркнула, что виновник аварии сразу начал оказывать помощь Савицкой и выглядел «нормальным». Мужчина задержан.

Прощание с Савицкой состоится на московском Троекуровском кладбище 23 декабря в 11:00.

Отмечается, что Светлана Савицкая появлялась на обложках таких модных журналов, как L'Officiel и Bazaar, а также снималась для Glamour.

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