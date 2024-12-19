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02:28, 19 декабря 2024Ценности

Российскую модель насмерть сбил автомобиль в Париже

StarHit: российскую модель Светлану Савицкую насмерть сбил автомобиль в Париже
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Российская модель Светлана Савицкая скончалась в Париже. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, 34-летнюю россиянку насмерть сбила машина. Как рассказала знакомая погибшей, два автомобиля «навстречу на лобовое ехали». «Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света», — отметила она.

Прощание с Савицкой состоится на московском Троекуровском кладбище 23 декабря в 11:00.

Отмечается, что Светлана Савицкая появлялась на обложках таких модных журналов, как L'Officiel и Bazaar, а также снималась для Glamour.

Ранее в Петербурге снегоуборочный трактор сбил женщину и протащил ее три метра.

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