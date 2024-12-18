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11:53, 18 декабря 2024Россия

Снегоуборочный трактор сбил россиянку и протащил ее три метра

В Петербурге снегоуборочный трактор сбил женщину и протащил ее три метра
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге снегоуборочный трактор сбил женщину и протащил ее три метра, прежде чем остановиться. Об этом пишет 78.RU.

Как сообщает издание, россиянка шла по Новгородскому проспекту, когда ее сбил трактор. Водитель, вероятно, не заметил ее.

Женщине вызвали скорую помощь. В больнице медики диагностировали ушибы мягких тканей обеих ног. После того как россиянке оказали необходимую помощь, ее отпустили домой. Состояние пострадавшей оценили как удовлетворительное.

Ранее в Амурской области снегоуборочная машина сбила ребенка. Девочку с травмами госпитализировали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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