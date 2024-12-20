Шольц выразил соболезнования близким пострадавших при теракте в Магдебурге

Канцлер Шольц выразил соболезнования близким пострадавших в Магдебурге

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования близким пострадавших при теракте в Магдебурге. Об этом он написал в соцсети X.

«Мои мысли с жертвами и их близкими. Мы поддерживаем жителей Магдебурга», — говорится в публикации.

20 декабря в немецком городе автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке. По данным правительственных кругов региона, мужчина был арестован.

Очевидец рассказал, что рождественский базар был переполнен машинами скорой помощи и парамедиками. По сообщениям полиции Магдебурга, жертвой происшествия стал как минимум один человек, еще несколько получили ранения.