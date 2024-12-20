Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении продолжать прямые диалоги с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении продолжать прямые диалоги с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом заверил, что и впредь будет пытаться «ясно дать понять» российскому лидеру необходимость его вклада в завершение конфликта. «Я думаю, это то, о чем необходимо сказать», — заключил Шольц.

Ранее канцлера Германии расстроила недавно состоявшая беседа с Путиным, но политик решил созвониться с ним снова. Шольц объяснил необходимость разговора с российским лидером попыткой продемонстрировать приверженность Берлина поддержке Киева.

Немецкий лидер рассказал, что во время будущего телефонного разговора попросит российскую сторону «вывести войска, чтобы можно было создать основу для мирного развития».

