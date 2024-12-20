Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:56, 20 декабря 2024Мир

Шольц заявил о намерении продолжать прямые диалоги с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении продолжать прямые диалоги с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении продолжать прямые диалоги с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом заверил, что и впредь будет пытаться «ясно дать понять» российскому лидеру необходимость его вклада в завершение конфликта. «Я думаю, это то, о чем необходимо сказать», — заключил Шольц.

Ранее канцлера Германии расстроила недавно состоявшая беседа с Путиным, но политик решил созвониться с ним снова. Шольц объяснил необходимость разговора с российским лидером попыткой продемонстрировать приверженность Берлина поддержке Киева.

Немецкий лидер рассказал, что во время будущего телефонного разговора попросит российскую сторону «вывести войска, чтобы можно было создать основу для мирного развития».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сознательно бьют по мирным объектам». ВСУ ударили ракетами по городу в Курской области, ранены десятки человек

      Готовность «Севмаша» к строительству авианосцев оценили

      Директор суджанской школы объяснил взломом резкий ответ Хинштейну

      Известного блогера арестовали по подозрению в поджоге собственной машины

      Звезда «Зачарованных» показала фото без макияжа в честь 52-летия и удивила фанатов

      Покровительствующую беглым нацистам канадскую организацию признали в России нежелательной

      В МИД России объявили о прекращении соглашения о генконсульстве Румынии

      «Росатом» завершил испытания мюонного томографа для геологоразведки

      Стюардесса выпала из самолета перед взлетом

      Нарушившую закон об иноагентах российскую журналистку заочно арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше