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18:13, 20 декабря 2024Мир

Швейцария захотела пересмотреть отказ от ядерной энергии из-за Украины

Швейцария хочет пересмотреть отказ от ядерной энергии из-за конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Правительство Швейцарии хочет пересмотреть отказ от ядерной энергии из-за конфликта на Украине. Об этом пишет Bild.

В Федеральном совете Швейцарии заявили, что «многое изменилось» после 2017 года — времени, когда ввели запрет на строительство новых атомных электростанций (АЭС). По мнению издания, речь идет о конфликте на Украине, а также перебои с поставками российского газа.

В Швейцарии на данный момент действуют четыре атомные электростанции. В их число входят одна из старейших станций в Безнау и Деттингене, а также АЭС Лейбштадт и Деникен.

В 2011 году нижняя палата парламента Швейцарии большинством голосов проголосовала за закрытие всех АЭС в стране. С 14 марта того же года была заморожена швейцарская атомная программа, предполагающая поэтапную замену имеющихся в стране реакторов. Такой шаг властей был связан с землетрясением в Японии 11 марта, после которого на местных атомных станциях произошло несколько аварий.

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