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21:50, 20 декабря 2024Мир

В США поприветствовали заявления новых властей Сирии

Госдеп: США приветствуют заявления новых властей Сирии, но ждут конкретных шагов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vadim Savitsky / Global Look Press

США на встрече в Дамаске приветствовали многообещающие заявления от новых властей Сирии, но теперь ожидают от них конкретных шагов, заявила помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, она встретилась с представителями временных властей. Стороны обсуждали набор принципов, согласованных США и их региональными партнерами в Акабе.

«Мы приветствовали многообещающие заявления и будем ждать прогресса по этим принципам, выраженного в действиях, а не только в словах», — подчеркнула Лиф.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США изучают возможность отправки военнослужащих в Сирию.

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