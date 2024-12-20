Вице-премьер Сербии Вулин: Запад отрекся от демократического общества

Запад отрекся от себя самого как от демократического общества и не может быть образцом для подражания. Об этом заявил заместитель премьера Сербии Александр Вулин, пишет РИА Новости.

По его словам, во Франции и Германии «некоторым партиям запрещено приходить к власти». «Зачем партийные выборы, если кто-то не может прийти к власти?» — отметил политик.

Он также коснулся ситуации с рыночной экономикой в западных странах, где представители некоторых национальностей не могут купить предприятия.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян констатировала, что западная демократия окончательно умерла, и не осталось стран, где население поддерживало бы курс своего правительства.