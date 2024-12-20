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10:30, 20 декабря 2024Россия

Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за ряд нарушений ПДД

Совфед одобрил увеличение штрафов за превышение скорости и проезд на красный
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил увеличение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД), среди которых — превышение скорости и проезд на красный. Об этом сообщает ТАСС.

Закон также подразумевает увеличение штрафов за непристегнутые ремни безопасности и управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Согласно принятому закону, за превышение скорости более чем на 80 километров в час штраф составит 7,5 тысячи рублей, от 40 до 60 километров в час придется заплатить полторы тысячи, от 20 до 40 километров — 750 рублей.

Штраф за проезд на красный свет составит полторы тысячи, за проезд по выделенке — 2,25 тысячи, а если нарушение произошло в Москве или Санкт-Петербурге, то 4,5 тысячи.

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