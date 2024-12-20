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20:16, 20 декабря 2024Наука и техника

Создан охлаждающий солнцезащитный крем

Nano Letters: создан охлаждающий солнцезащитный крем
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Artem Varnitsin / Shutterstock / Fotodom

Ученые Китая создали новую формулу солнцезащитного крема, которая не только защищает кожу от ультрафиолетового излучения, но и охлаждает ее за счет эффекта радиационного охлаждения. Работа опубликована в журнале Nano Letters.

Новая формула использует принцип радиационного охлаждения, при котором тепло отражается или излучается, охлаждая поверхность. Основой технологии стали наночастицы диоксида титана (TiO₂), которые одновременно защищают от УФ-излучения и снижают нагрев кожи. Такие частицы уже применяются в солнцезащитных средствах, но их свойства были оптимизированы для добавления охлаждающего эффекта.

Для создания крема ученые смешали шесть ингредиентов: наночастицы TiO₂, воду, этанол, увлажняющий крем, пигменты и полидиметилсилоксан — косметический силиконовый полимер. Они тщательно подобрали размер наночастиц TiO₂, чтобы добиться максимального отражения как ультрафиолета, так и теплового излучения. Этот подход позволил сочетать эффективную защиту с охлаждающим действием.

Испытания нового крема показали, что он обеспечивает уровень SPF около 50, обладает водостойкостью и сохраняет эффективность в течение 12 часов воздействия света, имитирующего солнечное излучение. В тестах на коже животных и человека средство не вызвало раздражения, подтвердив безопасность для использования.

Полевые испытания в условиях высокой температуры и влажности показали, что крем с радиационным охлаждением снижает температуру кожи на шесть градусов Цельсия по сравнению с непокрытой кожей и на 6,1 градуса Цельсия по сравнению с традиционными средствами. При этом стоимость производства нового крема составляет 0,92 доллара за 10 граммов, что сопоставимо с коммерческими аналогами.

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