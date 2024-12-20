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12:35, 20 декабря 2024Силовые структуры

Спецназ Росгвардии дроном-камикадзе уничтожил внедорожник ВСУ

Росгвардия уничтожила внедорожник ВСУ в Курской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Спецназ Росгвардии уничтожил внедорожник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах дрон-камикадзе влетает во внедорожник противника и взрывается.

Движущуюся на высокой скорости машину ВСУ заметил оператор БПЛА, бойцы приняли решение об уничтожении транспортного средства.

Ранее сотрудники ФСБ и росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами иностранного производства на окраине одного из населенных пунктов Луганской народной республики.

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