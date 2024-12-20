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16:45, 20 декабря 2024Мир

США провели переговоры об исключении ХТШ из перечня террористов

Al Arabiya: США провели переговоры об исключении ХТШ из перечня террористов
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hussein Malla / AP

США провели переговоры с новыми властями Сирии об исключении исламистской группировки Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) из перечня террористов. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Американская делегация обсудила с новой сирийской администрацией вопрос снятия санкций с сирийского народа (...) А также исключение "Хайат Тахрир аш-Шам" из списка террористических организаций», — отмечает телеканал.

Кроме того, одним из сюжетов переговоров стала гипотетическая отмена «акта Цезаря» — американского закона, согласно которому против властей Сирии вводятся санкции, в случае если они были заподозрены в якобы совершении военных преступлений.

Ранее агентство Reuters сообщало, что представители Госдепартамента США в пятницу, 20 декабря, прибудут в Дамаск, где проведут первую официальную встречу с новым руководством Сирии. При этом уточнялось, что Вашингтон поднимет вопрос соблюдения принципов инклюзивности и уважения прав меньшинств, так как данный вопрос является одним из ключевых для американской стороны.

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