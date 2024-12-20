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18:48, 20 декабря 2024Бывший СССР

Стала известна тактика ВСУ в Дзержинске

Полковник Киселев: ВСУ пытаются контратаковать по 10 групп в день в Дзержинске
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) контратакуют в Дзержинске (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР), отправляя 10 групп в день на штурм. Об этом заявил военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, ВСУ осознают потерю населенного пункта. «Противник контратакует, ежедневно старается отправлять штурмы, бывает по 5, по 6 и по 10 групп», — сообщил Киселев.

Эксперт сообщает, что Российская армия успешно отражает контратаки. По словам Киселева, бойцам помогают вертолетчики.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что практически все высотные здания в Дзержинске контролирует армия России. При этом он отметил ожесточенные бои в населенном пункте.

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