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16:32, 15 декабря 2024Россия

Пушилин рассказал о контроле российских военных над высотными зданиями Дзержинска

Пушилин: почти все высотные здания Дзержинска находятся под контролем военных РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Практически все высотные здания в Дзержинске (украинское название города — Торецк) контролируют Вооруженные силы России, но ожесточенные бои там продолжаются. Об этом РИА Новости рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Отметив продвижение в городе российских подразделений, он уточнил, что противник все еще имеет возможность перебрасывать туда резервы.

Ранее Пушилин называл Курахово и Дзержинск основными направлениями, поскольку имеется возможность обстреливать населенные пункты ДНР. Так, Горловку, находящуюся в 10 километрах «доставали», по его словам, при помощи ствольной артиллерии.

В конце ноября руководитель республики указывал, что бои идут в центре Дзержинска.

Накануне стало известно, что над зданием городского совета Курахово водрузили российский триколор.

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