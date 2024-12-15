Пушилин рассказал о контроле российских военных над высотными зданиями Дзержинска

Практически все высотные здания в Дзержинске (украинское название города — Торецк) контролируют Вооруженные силы России, но ожесточенные бои там продолжаются. Об этом РИА Новости рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Отметив продвижение в городе российских подразделений, он уточнил, что противник все еще имеет возможность перебрасывать туда резервы.
Ранее Пушилин называл Курахово и Дзержинск основными направлениями, поскольку имеется возможность обстреливать населенные пункты ДНР. Так, Горловку, находящуюся в 10 километрах «доставали», по его словам, при помощи ствольной артиллерии.
В конце ноября руководитель республики указывал, что бои идут в центре Дзержинска.
Накануне стало известно, что над зданием городского совета Курахово водрузили российский триколор.