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21:38, 3 ноября 2024Бывший СССР

Пушилин рассказал о ходе освобождения Дзержинска в ДНР

Пушилин: ВС России постепенно освобождают Дзержинск в ДНР
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России постепенно освобождают город Дзержинск (Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Ребята по Дзержинску дом за домом, подъезд за подъездом освобождают населенный пункт», — сообщил он. По его словам, освобождение Дзержинска позволит обезопасить Горловку от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава региона подчеркнул, что сейчас украинские войска могут «доставать» до Горловки при помощи ствольной артиллерии. Дзержинск находится в 10 километрах к северо-западу от Горловки.

Ранее издание The New York Times (NYT) сообщило, что солдаты ВСУ опасаются катастрофы из-за возможного прорыва российских войск возле Дзержинска. «Российский прорыв здесь, у города Торецк на востоке Украины, может иметь катастрофические последствия для обороны их страны», — говорится в тексте статьи.

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