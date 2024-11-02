В ВСУ заявили о возможной катастрофе из-за прорыва у Дзержинска

NYT: солдаты ВСУ опасаются катастрофы из-за прорыва армии России у Дзержинска

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасаются катастрофы из-за возможного прорыва российских войск возле Дзержинска (украинское название города — Торецк). Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на слова украинских военнослужащих.

«Украинские солдаты заявили, что российский прорыв здесь, у города Торецк на востоке Украины, может иметь катастрофические последствия для обороны их страны», — говорится в тексте статьи.

Как рассказал изданию командир батальона 28-й механизированной бригады ВСУ с позывным Несквик, в случае потери позиций у города, все подразделения ВСУ в Дзержинске будут отрезаны от снабжения и логистики.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной заявил, что российские войска продвигаются в Максимовке Донецкой народной республики, расположенной на юго-западе от Курахово. Он отметил, что Российская армия наступает широким фронтом.