Стало известно о глубоко личной встрече Байдена перед концом президентства

Bloomberg: Байден проведет глубоко личную встречу с Папой Римским Франциском

Президент США Джо Байден проведет одну из своих последних встреч с Папой Римским Франциском перед окончанием своего президентства 20 января следующего года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Но прощальный визит Байдена к Папе Франциску, вероятно, также будет глубоко личным. Будучи вторым президентом-католиком [в истории США] и самым религиозным в недавней истории, Байден сформировал необычайно тесную связь с Понтификом еще со времен своего пребывания на посту вице-президента», — отмечается в материале издания.

В частности, подобный характер встречи будет вызван тем фактом, что Байден и Франциск познакомились еще в 2015 году после ухода из жизни сына будущего американского лидера Бо Байдена. Авторы материала уточняют, что поддержка Понтифика позволила пережить семейную утрату.

Ранее стало известно, что Франциск дважды был под угрозой покушения в 2021 году во время своего первого визита в Ирак, против которого выступали многие в его окружении. Поездка Понтифика в Ирак считалась очень рискованной из-за высокой террористической угрозы. Однако он все равно направился туда, указав, что это страна с богатой библейской историей.