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19:29, 20 декабря 2024Мир

Стало известно о планах Шольца посетить Россию

Spiegel: канцлер ФРГ Шольц собирается посетить Россию с миротворческой миссией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует посетить Россию с миротворческой миссией. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Представитель Христианско-демократический союз Германии (ХДС) наклонился вперед и прошептал, что на прошлой неделе он услышал очень интересную историю. Его старый знакомый и его компания являются членами Восточного комитета германской экономики. И там, в комитете, твердо убеждены, что канцлер в ближайшие дни отправится в Москву с "мирной миссией"», — передает издание.

При этом авторы материала указали на то, что канцелярия канцлера опровергла эти сообщения, назвав их «всего лишь слухом и ничем больше».

Ранее Шольц заявил о намерении продолжать прямые диалоги с президентом России Владимиром Путиным. Политик заверил, что и впредь будет пытаться «ясно дать понять» российскому лидеру необходимость его вклада в завершение конфликта.

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