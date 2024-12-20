Стюардесса сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Стюардесса зарубежной авиакомпании World2Fly сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позирует в темно-синих пиджаке и юбке. Свой образ девушка дополнила красными перчатками, шарфом и ярким макияжем.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Красивая», «Удивительная девушка», «Милая», «Вау, очень впечатляюще», — написали они.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников. По ее словам, это Лондон. Первым минусом она назвала близкое к аэропорту расположение отелей.

