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20:04, 20 декабря 2024Мир

Судно с 16 моряками из Сирии и Египта подало сигнал бедствия в Керченском проливе

Судно с моряками из Сирии и Египта подало сигнал бедствия в Керченском проливе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Керченском проливе подало сигнал о бедствии судно Gam Express, на борту которого находятся 16 моряков из Сирии и Египта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский профессиональный союзе моряков.

Подавший сигнал SOS корабль под флагом Гвинеи-Бисау надеется зайти в порт. Как рассказали в союзе моряков, ситуация на борту судна сложная. У команды нет продуктов и питьевой воды.

«В последний раз зарплату работодатель выплачивал в августе», — поделились информацией с агентством в союзе.

Ранее 15 декабря два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в Керченском проливе. У первого танкера оторвало носовую часть, после чего он сел на мель. Один из 13 членов экипажа не выжил. Причиной крушений, предварительно, стал шторм, в результате происшествия произошел разлив более восьми тысяч тонн нефтепродуктов.

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