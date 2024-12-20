Сын Джона Леннона перенес вторую операцию из-за рака

Музыканту Джулиану Леннону удалили раковую опухоль с руки

Старший сын сооснователя группы The Beatles Джона Леннона Джулиан рассказал, что перенес вторую операцию из-за рака. О хирургическом вмешательстве 61-летний британский музыкант сообщил в социальной сети X.

По словам Леннона, на плече и предплечье врачи обнаружили две родинки, одна из которых оказалась опухолью — меланомой. Операция прошла успешно, и артист поблагодарил помогавших ему врачей. «В подобных обстоятельствах ни в чем нельзя быть слишком уверенным, но мы все верим, что доктор Тим спас положение... Пока скрестим пальцы», — написал он.

Музыкант отметил, что в данный момент он дожидается результатов биопсии.

Впервые Джулиану Леннону удалили меланому в 2020 году. Тогда выяснилось, что родинка, которая была на голове музыканта с самого рождения, переросла в злокачественную опухоль.