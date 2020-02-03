Сын Джона Леннона перенес срочную операцию по удалению раковой опухоли

Певец Джулиан Леннон, сын бывшего участника группы The Beatles Джона Леннона, перенес срочную операцию по удалению раковой опухоли. Об этом сообщает издание The Sun.

56-летний артист рассказал, что отправился на осмотр к дерматологу, во время которого специалист обратил внимание на его родинку и назначил биопсию. Выяснилось, что родинка, которая была на голове музыканта с самого рождения, переросла в злокачественную опухоль.

Леннон выразил надежду, что ему удалось полностью излечиться от онкологии, и призвал поклонников чаще проверять свое здоровье. «Я не могу описать, каково это. От одного момента счастья до страха, что я могу умереть в любой момент. Я все еще внутренне содрогаюсь, но моя вера сильна», — поделился исполнитель.

Джулиан Леннон — сын Джона Леннона от брака с первой женой Синтией. Свой первый музыкальный альбом Valotte он выпустил в 21 год. Всего дискография артиста насчитывает семь пластинок.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!