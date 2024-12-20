Сжегший паспорт певец Шарлот попросил помощи психолога

Сжегший паспорт певец Шарлот пожаловался на ухудшение психического здоровья

Сжегший паспорт гражданина России певец Эдуард Шарлот (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время заседания Самарского областного суда пожаловался на ухудшение психического здоровья. Его слова приводит портал 63.ru.

«Мое состояние ухудшилось. Нужен психолог. У меня было биполярное расстройство, есть справка. Оно никуда не делось», — заявил исполнитель.

Он также отметил, что в детстве его жизнь была под угрозой из-за жидкости в голове. «Произошло чудо, и меня в итоге отдали отцу. Наверное, с этим связан аутизм мой. Но на это я не обследовался», — добавил певец.

Ранее Шарлот объяснил свои оскорбительные ролики, ставшие поводом для уголовных дел.