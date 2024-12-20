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14:44, 20 декабря 2024Культура

Сжегший паспорт певец Шарлот попросил помощи психолога

Сжегший паспорт певец Шарлот пожаловался на ухудшение психического здоровья
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Эдуард Шарлот

Эдуард Шарлот. Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Сжегший паспорт гражданина России певец Эдуард Шарлот (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время заседания Самарского областного суда пожаловался на ухудшение психического здоровья. Его слова приводит портал 63.ru.

«Мое состояние ухудшилось. Нужен психолог. У меня было биполярное расстройство, есть справка. Оно никуда не делось», — заявил исполнитель.

Он также отметил, что в детстве его жизнь была под угрозой из-за жидкости в голове. «Произошло чудо, и меня в итоге отдали отцу. Наверное, с этим связан аутизм мой. Но на это я не обследовался», — добавил певец.

Ранее Шарлот объяснил свои оскорбительные ролики, ставшие поводом для уголовных дел.

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