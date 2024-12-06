Шарлот объяснил свои оскорбительные ролики

Певец Шарлот на суде заявил, что снимал свои оскорбительные ролики ради хайпа

Певец Эдуард Шарлот (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого обвиняют в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти и уничтожении официального документа, объяснил свои оскорбительные ролики, ставшие поводом для уголовных дел. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

В ходе заседания Самарского областного суда артист заявил, что свои скандальные видео снимал и публиковал ради хайпа, считая это юмором.

«Я относился к этим роликам юмористически, считаю, что это перформанс, шутка. Как это воспринимать — это уже не мое дело, я так думал. Главной целью являлся хайп, привлечение внимания немножко некрасивым поведением», — сказал Шарлот.

Ранее стало известно, что РПЦ вступилась за сжегшего российский паспорт певца Шарлота. Московский патриархат направил судье письмо.