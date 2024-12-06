Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:52, 6 декабря 2024Культура

Шарлот объяснил свои оскорбительные ролики

Певец Шарлот на суде заявил, что снимал свои оскорбительные ролики ради хайпа
Андрей Шеньшаков

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Певец Эдуард Шарлот (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого обвиняют в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти и уничтожении официального документа, объяснил свои оскорбительные ролики, ставшие поводом для уголовных дел. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

В ходе заседания Самарского областного суда артист заявил, что свои скандальные видео снимал и публиковал ради хайпа, считая это юмором.

«Я относился к этим роликам юмористически, считаю, что это перформанс, шутка. Как это воспринимать — это уже не мое дело, я так думал. Главной целью являлся хайп, привлечение внимания немножко некрасивым поведением», — сказал Шарлот.

Ранее стало известно, что РПЦ вступилась за сжегшего российский паспорт певца Шарлота. Московский патриархат направил судье письмо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области. Что известно о положении в регионе?

      Россия и Белоруссия договорились об общем рынке электроэнергии

      Путин рассказал о зависимости мощности «Орешника» от дальности атаки

      Насиловавшего и грабившего женщин на протяжении двух лет россиянина задержали

      Лукашенко заявил об обеспокоенности ситуацией на границах с Литвой и Польшей

      Уникальный комплекс с самой большой коллекцией вина появится на юге России

      Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии

      Лидер сирийских террористов назвал свержение Асада целью наступления

      Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии «Орешник»

      В России выявили значительные запасы драгоценного металла

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше