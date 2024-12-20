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10:21, 20 декабря 2024Экономика

Трамп призвал не ограничивать госдолг США

Трамп: Конгресс США должен устранить нелепый потолок госдолга или продлить его
Вячеслав Агапов

Фото: Brian Snyder / Reuters

Конгресс должен не ограничивать госдолг США. С таким призывом избранный президент Дональд Трамп обратился в социальной сети Truth Social, его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, без решения о госдолге не следует заключать сделку о временном бюджете.

«Конгресс должен устранить нелепый потолок госдолга или продлить его, возможно, до 2029 года. Без этого нам не следует заключать сделку. Помните, давление ляжет на того, кто станет президентом», — пояснил он.

Ранее стало известно, что проект временного бюджета США не набирает нужной поддержки в палате представителей. Без этого проекта работа правительства может остановиться в субботу 21 декабря. У американских законодателей есть время, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено.

Немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительств Конгресс уже призывало Контрольно-бюджетное управление США (GAO). Текущее законодательство предусматривает, что в случае приближения к потолку госдолга Конгресс для избежания дефолта правительства обязан принимать меры, которые включают в себя повышение лимита заимствований, приостановку действия потолка или его отмену.

По данным Минфина, американский госдолг обновил исторический максимум и превысил отметку 36 триллионов долларов. По оценке Международного валютного фонда, к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140 процентов.

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