ЦБ заявил о резком ускорении темпов роста цен в России

ЦБ: базовая инфляция в России выросла до 10,9 процента в октябре-ноябре

По итогам октября-ноября в России резко ускорились темпы роста потребительских цен, к началу декабря базовая инфляция поднялась до уровня в 10,9 процента. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

При расчете базовой инфляции не учитывается изменение цен на продукцию, стоимость которой подвержена сезонным колебаниям. В третьем квартале показатель находился на уровне в 7,6 процента. Таким образом, за несколько месяцев базовая инфляция в России увеличилась на 3,3 процентного пункта (п.п.).

За первые два месяца осени рост цен с поправкой на сезонность незначительно снизился — с 11,3 процента в третьем квартале до 11,1 процента. По состоянию на 16 декабря годовая инфляция в России увеличилась до 9,5 процента, что существенно выше октябрьского прогноза в 8-8,5 процента. Регулятор связал подобную динамику с рядом факторов, включая ослабление курса рубля к доллару и повышенный внутренний спрос.

По итогам декабрьского заседания совет директоров ЦБ не стал повышать ключевую ставку, как предполагал ряд аналитиков, а оставил ее на прежнем уровне в 21 процент годовых. Руководство регулятора объяснило свое решение в том числе снижением кредитной активности населения и компаний на фоне предыдущего резкого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Кроме того, после октябрьского повышения ставки было зафиксировано значительное увеличение процентов для конечных заемщиков. На этом фоне продолжать ужесточать ДКП в ЦБ сочли преждевременным. Повышение ключевой ставки, как отметили в ЦБ, будет рассматриваться на следующем заседании совета директоров.