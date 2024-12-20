Циклон из Европы принесет в Москву тепло на Новый год

Синоптик Цыганков: в столице к Новому году морозы ослабнут из-за циклона

В столице к Новому году морозы ослабнут из-за мощного циклона из Европы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

На Новый год, 31 декабря, скорее всего, будет слабый минус, 1 января возможен слабый плюс. Небольшое похолодание ожидается в ближайшее воскресенье, 22 декабря, затем заморозков больше не будет, уточнил синоптик. Самые холодные дни декабря прошли, добавил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что конец декабря в Москве окажется теплым и слякотным, с осадками в виде мокрого снега. В воскресенье, 22 декабря, температура понизится до минус шести градусов, на фоне чего после двухдневной оттепели сформируется гололедица.