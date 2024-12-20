Турист прожил в Индии три года, назвал страну помойкой и вызвал споры в сети

Турист прожил в Индии три года, пожаловался на разочаровавшие его вещи и вызвал споры в сети. Соответствующий пост, который позже был удален, он опубликовал на форуме Reddit, на него обратило внимание издание The Free Press Journal.

Автор публикации англо-индийского происхождения признался, что не жалеет о поездке, но и не планирует посещать страну снова. В частности, мужчина с ником Odd_Imagination_6306 назвал Индию помойкой и заметил, что местные жители относятся к ней соответствующе.

«Я отправился туда на пике Covid, движимый страстью к путешествиям, и только что закончил свое трехлетнее приключение. Как бы индийцы ни хотели, чтобы их осыпали похвалами, есть суровая правда об Индии, которую ни один из них не хочет слышать...» — написал пользователь.

Путешественник уточнил, что дороги в Индии — «отстой», а культурные достопримечательности прячутся «за граффити, желтыми плевками и гниющей едой». Ему также не понравились цены на отели и сервис, который они предлагают.

«Как британский индиец я действительно хотел полюбить Индию, но я не могу», — отметил турист.

В комментариях другие юзеры не согласились с мужчиной и поинтересовались, почему он, несмотря на недовольство, так долго путешествовал по Индии вместо того, чтобы вернуться в Великобританию.

«Зачем тогда проводить там три года, не кажется чрезмерным?», «У меня были невероятно позитивные впечатления от Индии. Мусор и грязь характерны для большинства индийских штатов, но северо-восточные и некоторые гималайские штаты намного чище, с множеством нетронутых рек и лесов», — написали пользователи форума.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов из-за перечисленных выше недостатков.