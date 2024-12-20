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12:21, 20 декабря 2024Россия

Украинский истребитель сбит в зоне СВО

Минобороны: украинский МиГ-29 сбит в зоне СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе боевых действий.

Борт был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны, подчеркнули в военном ведомстве.

За минувшую неделю российскими войсками были перехвачены выпущенные Украиной ракеты, напомнили в Минобороны. Речь идет как о западных ATACMS и Storm Shadow, так и о «Нептунах» собственной разработки.

Ранее в российском Генштабе раскрыли общие потери украинских войск с начала СВО. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, Вооруженные силы Украины за почти три года боевых действий потеряли около одного миллиона человек.

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