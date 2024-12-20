Украинского националиста заочно осудили за подготовку теракта в Шереметьево

Суд заочно дал 15 лет украинскому националисту Пилипчуку за подготовку теракта

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего участника подразделения украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Ивана Пилипчука, виновного в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Первые пять лет после экстрадиции в Россию он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Пилипчуку также назначили штраф в размере полмиллиона рублей.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режима из-за наличия в материалах секретной информации. Националист был объявлен в международный розыск и заочно арестован в конце августа текущего года.

Как уточняет ТАСС, дело Пилипчука было выделено из уголовного дела Ильи Ковылкова и Михаила Дария, ранее осужденных за подготовку теракта в Шереметьево. По версии следствия, они планировали взорвать около семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в аэропорту при помощи дронов.