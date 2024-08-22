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17:02, 22 августа 2024Силовые структуры

Российский суд заочно арестовал украинского националиста по обвинению в теракте

В Москве заочно арестовали украинского националиста Пилипчука по делу о теракте

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста и бывшего участника подразделения украинской бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Ивана Пилипчука. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

39-летний участник событий на острове Змеиный обвиняется по статье 205 УК РФ («Теракт»). По данным издания, он объявлен в международный розыск и сейчас находится на Украине.

Весной 2022 года Пилипчук опубликовал ролик, где он якобы общается с матерью погибшего российского солдата и издевается над ней. По словам самого националиста, он также был в числе военных, которые установили флаг Украины на острове Змеиный летом 2022 года.

Ранее другой столичный суд заочно арестовал и националиста Александра Поткина (Белова) (внесен в реестр террористов и экстремистов) для объявления его в международный розыск. Фигурант обвиняется по эпизоду об отмывании денег, уголовное дело рассматривалось в 2015 году.

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