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11:12, 20 декабря 2024Мир

В единстве ЕС на фоне переизбрания Трампа усомнились

SCMP: страны ЕС после победы Трампа беспокоятся о собственном благополучии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПрезидентские выборы в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) после победы избранного американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в США больше заботятся о собственном благополучии, нежели о благополучии всего европейского объединения. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

«Все [члены ЕС] говорят о единстве, но на самом деле они только хотят заключить лучшую сделку для себя и избежать худшего», — заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат.

Как отмечает SCMP, Трамп открыто демонстрирует пренебрежение по отношению к ЕС, угрожая европейцам «тарифами по полной программе» в случае их отказа закупать американские нефть и газ.

Ранее журнал Politico написал, что возвращение Трампа в Белый дом может привести экономику ЕС к краху.

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