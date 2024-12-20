В единстве ЕС на фоне переизбрания Трампа усомнились

SCMP: страны ЕС после победы Трампа беспокоятся о собственном благополучии

Страны Евросоюза (ЕС) после победы избранного американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в США больше заботятся о собственном благополучии, нежели о благополучии всего европейского объединения. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

«Все [члены ЕС] говорят о единстве, но на самом деле они только хотят заключить лучшую сделку для себя и избежать худшего», — заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат.

Как отмечает SCMP, Трамп открыто демонстрирует пренебрежение по отношению к ЕС, угрожая европейцам «тарифами по полной программе» в случае их отказа закупать американские нефть и газ.

Ранее журнал Politico написал, что возвращение Трампа в Белый дом может привести экономику ЕС к краху.