Экономике Евросоюза предрекли разрушение из-за Трампа

Politico: экономика Евросоюза разрушится из-за сокрушительных ударов Трампа

Возвращение республиканца Дональда Трампа в Белый дом может привести экономику Европейского союза (ЕС) к разрушению, так как она уже пошла трещинами. Об этом сообщило издание Politico.

По мнению авторов публикации, прежде экономика Европы демонстрировала удивительную устойчивость на фоне расширения ЕС на восток, а также высокого спроса на ее товары в Азии и США. Однако эти хорошие времена закончились, а экономические ветры, гулящие по континенту, грозят перерасти в идеальный шторм в 2025 году. Причина такого развития событий — планы Трампа о введении пошлин, а также требования к остальным странам — членам НАТО тратить больше денег на оборону.

Между тем ЕС уже едва справляется с растущим дефицитом на фоне сокращения налоговых поступлений. Политика Трампа обернется для него еще большими трудностями, за которыми могут последовать политические и социальные потрясения. В настоящее время ЕС уже «превратился в инновационную пустыню», хотя его прошлое изобилует множеством изобретений и научных прорывов.

К тому же если Трамп введет 20-процентные пошлины на европейский импорт, то промышленность ЕС получит сокрушительный удар. Ситуация усугубляется еще и тем, что Брюссель мало что сделал для подготовки к возвращению Трампа.

«Неспособность европейских лидеров извлечь уроки из последнего президентства Трампа теперь дает о себе знать», — констатировал президент мюнхенского Института Ifo Клеменс Фюст.

Ранее вице-председатель Еврокомиссии Стефан Сежурне заявил, что для защиты политики Трампа Брюссель должен реализовать стратегию «Европа прежде всего» и оградить ключевые сегменты бизнеса от последствий глобальной торговой войны. Как пояснил еврочиновник, ЕС следует наступать, продвигать стратегические деловые интересы и препятствовать тому, чтобы его рынки затопило китайским импортом.