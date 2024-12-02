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10:34, 2 декабря 2024Экономика

Евросоюзу предложили стратегию «Европа прежде всего»

Вице-председатель ЕК Сежурне: в отношениях с Трампом ЕС должен наступать
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Для защиты от последствий торговой войны, которой Евросоюзу грозит избранный президент США Дональд Трамп, Брюссель должен действовать наступательно, проводя стратегию «Европа прежде всего». Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии Стефан Сежурне в интервью Financial Times.

По его словам, если Трамп начнет вводить обещанные им тарифы, то это помешает Европейскому союзу восстановить конкурентоспособность. В такой ситуации, ЕС следует реализовать стратегию Европа прежде всего, чтобы защитить ключевые сегменты его бизнеса от последствий глобальной торговой войны. Иными словами, Брюссель должен перейти в наступление, продвигая свои стратегические деловые интересы и не допуская того, чтобы его рынки наводнил китайский импорт.

Сежурне признался, что сильнее всего боится того, что Европа станет «жертвой глобальной торговой войны».

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