В Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава ОВА Прокудин: в Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области была повреждена критическая инфраструктура. Об этом заявил в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

О каких объектах идет речь, не уточняется. В результате, по словам Прокудина, на подконтрольной Киеву территории Херсонской области без электричества остались до 60 тысяч абонентов.

«Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить свет», — написал глава ОВА.

Утром 20 декабря в подконтрольном ВСУ Херсоне раздались взрывы. Они прогремели на фоне массированного удара российских военных.