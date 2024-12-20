Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:01, 20 декабря 2024Бывший СССР

В Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава ОВА Прокудин: в Херсонской области повреждена критическая инфраструктура
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области была повреждена критическая инфраструктура. Об этом заявил в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

О каких объектах идет речь, не уточняется. В результате, по словам Прокудина, на подконтрольной Киеву территории Херсонской области без электричества остались до 60 тысяч абонентов.

«Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить свет», — написал глава ОВА.

Утром 20 декабря в подконтрольном ВСУ Херсоне раздались взрывы. Они прогремели на фоне массированного удара российских военных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по Украине. Атаку назвали возмездием за убийство генерала Кириллова

      В ЕС назвали ошибкой заявления о победе Украины

      Наемника из Литвы заочно осудят в России за участие в боях на стороне ВСУ

      На российском курорте взорвался жилой дом

      Кинолог назвал способы успокоить домашних собак во время праздников

      Шакира назвала имя поддержавшего ее после расставания с Пике мужчины

      Маск предрек спасение Германии ультраправыми

      В Госдуме отреагировали на разрешение религиозного многоженства для мусульман в России

      На Украине подтвердили продвижение российских военных в Курской области и возле Курахово

      Задержан глава корпорации, отвечавший за оборону Курской области. В чем его подозревают?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше