В подконтрольном Украине городе прогремели взрывы на фоне массированного удара

В подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы на фоне массированного удара

В подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы на фоне массированного удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрывах появилось в 9:47 20 декабря. Также сообщается о приостановке работы административных зданий после ночного удара.

Глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин подтвердил факт взрывов и призвал горожан оставаться в укрытиях. Чиновник также рассказал о повреждении объектов критической инфраструктуры в городе.

Ранее стало известно о массированном ударе ВС России по Украине. Согласно предварительным данным, под ударом оказались центры принятия решений и энергообъекты.