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09:53, 20 декабря 2024Бывший СССР

В подконтрольном Украине городе прогремели взрывы на фоне массированного удара

В подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы на фоне массированного удара
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

В подконтрольном Украине Херсоне прогремели взрывы на фоне массированного удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрывах появилось в 9:47 20 декабря. Также сообщается о приостановке работы административных зданий после ночного удара.

Глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин подтвердил факт взрывов и призвал горожан оставаться в укрытиях. Чиновник также рассказал о повреждении объектов критической инфраструктуры в городе.

Ранее стало известно о массированном ударе ВС России по Украине. Согласно предварительным данным, под ударом оказались центры принятия решений и энергообъекты.

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