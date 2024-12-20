Стало известно о массированном ударе по Украине

Shot: по Украине наносится массированный удар

Российские войска наносят массированный удар по Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно предварительным данным, под ударом оказались центры принятия решений и энергообъекты. Shot уточнят, что, вероятно, Вооруженные силы (ВС) России применяют гиперзвуковые ракеты. По информации Telegram-канала, было нанесено не менее пяти ударов.

20 декабря на всей украинской территории объявили воздушную тревогу. Предупредительные сигналы начали звучать в 7:35 по московскому времени в Киеве. Затем звук сирен распространился по остальным регионам. Сообщалось, что три серии взрывов прогремели в Киеве. Мэр города Виталий Кличко информировал о работе сил противовоздушной обороны.